VIDEO: RBU TV start eigen kanaal op YouTube

Stichting Rukun Budi Utama (RBU) is op 1 februari j.l. met een eigen YouTube kanaal begonnen. De video’s die normaal op haar Facebookpagina worden geupload, worden vanaf nu mét Javaanse ondertiteling op YouTube gepubliceerd. Abonneer je (gratis) op het kanaal!

De soft launch gebeurde met de video van de Bijschrijving van de Surinaams-Javaanse gamelan op de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. Deze video maakte RBU TV in december 2020, in opdracht van het Netwerk Surinaams-Javaanse Gamelan en STICHJI, de penvoerder van de voordracht aan het KIEN (Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland).

In de nieuwste video is er een interview met zanger Stanlee Rabidin. Een jaar geleden was hij in Indonesië, waar hij samen met Didi Kempot toerde. Een paar maanden later overleed deze “King of the Broken Heart” vrij plotseling. Stanlee vertelt over zijn ontmoetingen met hem en het verdriet dat hij soms nog ervaart. Daarnaast praat hij openhartig over de Surinaams Javaanse gamelan en de Javaanse feesten. Volgens de zanger ontbreekt het aan professionaliteit bij organisaties en muzikanten om er meer van te maken dan alleen “timbang nanggor” (een beetje jammen).

RBU bestaat in augustus 45 jaar en het YouTube kanaal is een manier om in het jubileumjaar de gemeenschap iets aan te bieden. Normaal gesproken maakt RBU TV reportages van de eigen activiteiten en van evenementen van anderen. Deze zijn er voorlopig niet. Nu de lockdown regeert, zijn er geen activiteiten waar het publiek fysiek aanwezig is. Met dit YouTube kanaal hoopt RBU dat Javanen van over de hele wereld met elkaar verbonden blijven. Hoe gaat het met mensen uit de Nederlands Javaanse diaspora gemeenschap, wat houdt hen bezig en hoe wordt er gedacht over de identiteit en achtergrond? Dat zijn vragen die in de interviews zoal ter sprake komen.

De vertaling wordt gedaan door Slamet Nojoredjo, bestuurslid van de stichting. In het verleden verzorgde hij Javaanse taallessen, toen RBU nog over een eigen geschikte ruimte beschikte. Daarna gaf hij ook les bij Stichting Bangsa Jawa in Amsterdam. De ondertiteling zorgt ervoor dat er op een praktische manier kennis wordt gemaakt met de Javaanse taal. Het is bekend dat de kennis van de taal onder de jongere Javaanse generaties in Suriname en Nederland gering is. Hiermee draagt RBU eraan bij om daarin verandering te brengen. Jij kan ook bijdragen door je in ieder geval (gratis) te abonneren op het kanaal!

RBU TV is elke laatste zondag van de maand vanaf 19.30 uur te zien op Den Haag TV (herhaling elk uur t/m 04.00 uur). Je vindt Den Haag TV op:

Ziggo: Kanaal 40

Caiway: Kanaal 67

Telfort: Kanaal 327 of Kanaal 2163

KPN, XS4ALL: Kanaal 1312

RBU is nog op zoek naar donaties voor RBU TV om de producties en de maandelijkse uitzendingen op Den Haag TV mogelijk te blijven maken. Ondersteunen kan via: NL14 ABNA 0462 9744 21 t.n.v. Stichting RBU o.v.v. RBU TV.