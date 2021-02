ICT Associatie Suriname neemt deel aan 37ste CANTO AGM & mini expo

Op maandag 8 en dinsdag 9 februari 2021 zullen leden van de ICT Associatie Suriname wederom deelnemen aan de 37ste CANTO AGM & mini expo. Vanwege de COVID-19 pandemie zal dit event virtueel plaatsvinden met een interessant programma bestaande uit keynote presentaties met als thema “Canto Connect 2”

Op maandag 8 februari 2021 om 2 pm zal de CEO van Telesur de heer Mike Antonius een presentatie verzorgen met als titel “How Caribbean Operators are preparing for the 5G Revolution”

De ICT Associatie heeft gemeend om een beperkt aantal ICT studenten in de gelegenheid te stellen deze presentatie geheel gratis bij te wonen. Op de Digital Talents Academy aan de Johannes Mungrastraat zal er een ruimte beschikbaar zijn, waar maximaal 3 geïnteresseerden geheel met inachtneming van de COVID-19 maatregelen kunnen participeren.

Registratie hiervoor kan plaatsvinden op de website van de ICT Associatie; www.ict-as.sr

De ICT Associatie Suriname is vanaf 2015 lid van CANTO, een regionale associatie van telecom bedrijven en overige ICT bedrijven. Deze associatie organiseert jaarlijks 2 evenementen om de discussie rondom digitale transformatie in de regio te voeren. Andere Surinaamse bedrijven die lid zijn van CANTO zijn, Telesur, 21Q Caribbean, United Caribbean Contractors & de Telecommunicatie Autoriteit Suriname.

Daarnaast vervullen een aantal medewerkers van deze bedrijven vooraanstaande rollen in verschillende commissies van CANTO. Zo vervult Telesur de vice-voorzitter van het hoofdbestuur en voorzitterschap van de commissie Corporate Social Responsibility. Voorzitterschap van de Marketing & Communicatie commissie en vice-voorzitterschap van de Trends & Technology commissie worden ingevuld door 21Q Caribbean.

Over de ICT Associatie Suriname

De ICT Associatie Suriname is op 20 januari 2011 opgericht en haar leden zijn bedrijven en organisaties die ICT als hun core business hebben of waarvan ICT een core business process is. Zij zijn ervan overtuigd dat ICT de oplossing zal bieden om middels een eenduidige visie, gedegen leiderschap en uitvoering van plannen samengewerkt wordt naar duurzame diversificatie van onze economie. ICT is de enabler van ontwikkeling binnen alle sectoren.