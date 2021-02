Oliemaatschappij doneert tablets voor afstandsonderwijs Suriname

De Franse oliemaatschappij RUBIS heeft 24 tablets inclusief hoezen gedoneerd aan het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, als bijdrage voor het afstandsonderwijs in Suriname. Salesmanager Euan Irving diende het project voor de donatie in na te hebben gelezen over de onderwijsachterstand in het binnenland door de COVID-19 pandemie.

“Het onderwijs is enorm getroffen door deze situatie. We hebben al eerdere donaties gedaan aan BOG en het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Het MINOWC is het derde deel van het project”, aldus Irving.

De directeur Algemeen Vormend Onderwijs, Yuro Dipotaroeno, nam de donatie in ontvangst voor het ministerie. Hij bedankte de salesmanager en beloofde de tablets goed te zullen inzetten. De donatie kwam volgens hem in navolging van een oproep die hij deed toen First Lady Mellisa Santokhi-Seenacherry zelf ook tablets schonk aan het MINOWC voor de uitvoering van ICT in Education.

“Hiermee kunnen we de onderwijsvernieuwingen op efficiënte wijze laten geschieden”, zegt de directeur. Hij hoopt dat andere particuliere bedrijven hetzelfde voorbeeld opvolgen.