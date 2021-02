Lichaam 23-jarige brugspringer geborgen

Het lichaam dat vanmorgen werd gevonden in de Suriname rivier is van de 23-jarige Wickey Datai. Het stoffelijk overschot is zojuist geborgen en werd positief herkend door familieleden.

Wickey liet maandag zijn auto op de Bosje brug in Paramaribo achter en sprong daarna in de rivier. Relatieproblemen hebben vermoedelijk geleid tot deze wanhoopsdaad. Hij had net daarvoor een videocall met z’n ex gemaakt.

Vanmorgen gaf zijn zusje nog aan hoop te hebben dat hij gevonden zou worden. In de loop van de ochtend verdween deze hoop echter, toen duidelijk werd dat er voorbij Leonsberg een lichaam was aangetroffen in de modder.

Omdat het water laag stond moest men wachten voor het lijk kon worden geborgen. In de namiddag lukte het door de familie ingeschakelde helpers uiteindelijk om het stoffelijk overschot aan land te krijgen.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is het lichaam afgestaan aan de familie voor de begrafenis.