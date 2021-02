Lijk in modderig gebied Surinamerivier aangetroffen

In Suriname is vanmorgen een lijk nabij de monding van de Surinamerivier aangetroffen, voorbij de zogenaamde ‘Junior steiger’ in de omgeving van Leonsberg. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het stoffelijk overschot zich bevindt in een modderig gebied (foto) dat lastig toegankelijk is.

De Surinaamse Maritieme Politie is ingeschakeld. Ook is de assistentie van het Korps Brandweer Suriname gevraagd. Het gebied is echter moeilijk te bereiken vanwege de modder en de lage waterstand. De redactie verneemt dat er gewacht zal moeten worden op hoog water.

Het vermoeden bestaat dat het gaat om het stoffelijk overschot van een man, die maandag van de Bosje brug de rivier in sprong. De familie van de man zou onderweg zijn naar het gebied.