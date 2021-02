Religieuze leiders houden dankdienst voor president Santokhi

Geestelijke leiders in Suriname hebben vandaag tijdens een dankdienst het jarige Surinaamse staatshoofd, Chan Santokhi, bemoedigend toegesproken. De president is zeer ingenomen met de dankdienst. Hij gelooft in de kracht van God om goed werk te kunnen verrichten.

“We gaan dit land opdragen aan Jezus Christus en we gaan ervoor zorgdragen dat elke Surinamer gelukkig kan leven met respect” aldus Santokhi.

Op woensdag 3 februari 2021 viert president Chandrikapersad Santokhi zijn 62ste verjaardag. Deze dag markeert niet alleen de geboortedag van het staatshoofd, maar ook zijn terugkeer op kantoor na een korte periode in isolatie te zijn geweest, vanwege zijn COVID-19- besmetting.

De dankdienst was onder leiding van pastor Harold Pultoo, verbonden aan het Kabinet van de President als Adviseur Geestelijk Welzijn en Arbeid. De dienst bestond uit zegeningen, gebeden en bemoedigende woorden. Diverse religieuze leiders waren aanwezig: pater Esteban Kross, Apostel Eric Tjin Kon Kiem, Apostel Misiekaba Carlo, Pastor Lloyd Djendje en Pastor Paul Doth.

“God wil dat alle mensen behouden worden. Dat is een passie van God, zoals u een passie hebt dat het goed gaat, dat w’o set’en. Zo heeft God een passie in set’ en in de natiën”, woorden van Pastor Lloyd Djendje. Pater Kross heeft het staatshoofd verrast met een klein muziekoptreden. “To God be the glory for the things he has done.”