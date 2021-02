Wicky (23) nog niet terecht, familie blijft hoop houden

De familie van de 23-jarige Wicky, die maandag vanaf de Bosje brug in Suriname sprong, blijft hopen dat hij het heeft overleefd. Dat zegt z’n zusje Shivanie in een gesprek met onze redactie.

Haar broer is nog niet terecht. “Ik wil de samenleving vragen om me niet nu al te condoleren. Misschien heeft hij het overleefd en is hij ergens in het bos” zegt het aangeslagen zusje.

De jongeman liet maandag zijn auto op de brug staan en sprong na een videocall met zijn ex vanaf de brug in de rivier. Volgens getuigen gebeurde het allemaal heel snel.

De maritieme politie is vanmorgen weer bezig geweest met het zoeken naar Wickey. De familie heeft nog niets gehoord van de Surinaamse politie en blijft wachten op nadere informatie. Tot die tijd blijft ze hoop houden.