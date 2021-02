Op de Jules Wijdenboschbrug in Suriname is vanmiddag een auto achtergelaten. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat er iemand van de brug is gesprongen.

De Motor Surveillance Dienst (MSD) en politie van Bureau Nieuwe Haven waren ter plaatse voor onderzoek. Dit veroorzaakte een enorme file op en rond de Bosje brug.

Uiteindelijk heeft de politie een sleepwagen ingeschakeld die de auto zojuist heeft weggesleept. Het onderzoek wordt voortgezet