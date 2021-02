Brugspringer is 23-jarige jongeman

De man die maandagmiddag zijn auto op de Bosje brug liet staan en in de Suriname rivier sprong, is de 23-jarige Wicky. Dat heeft een familielid van de jongeman bevestigd aan onze redactie.

Zijn wanhoopsdaad zou volgen na problemen in de relationele sfeer. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat hij en de vrouw waarmee hij een kind heeft uit elkaar zijn en dat hij verdriet had, omdat hij zijn zoontje lang niet had gezien.

Voor hij van de brug afsprong zou hij nog een videocall hebben gemaakt met de vrouw. Zijn familie alsook zijn ex hebben zich maandagavond aangemeld bij het politiebureau.

De jongeman zou volgende week zijn 24ste verjaardag vieren.

Praten over zelfmoord? Ga naar uw huisarts of bel PCS 477190 of de crisishulplijn 114. (Van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 15 uur)