‘Boeroe’ die Santokhi bedreigde en beledigde in vrijheid gesteld

De 53-jarige Rudolf Hasselhoef alias ‘Boeroe’, die op 25 januari door de politie in Suriname was aangehouden voor het bedreigen en beledigen van president Chandrikapersad Santokhi, is maandag in vrijheid gesteld.

De man had een filmpje gedeeld, waarin hij de Surinaamse president heeft bedreigd en beledigd. Met vulgaire taal maakt hij in het filmpje kenbaar moe te zijn van de situatie rondom de lockdown en dat hij geld nodig heeft. Ook gaf hij aan dat hij maatregelen zal treffen tegen de president.

Rudolf was op weg naar het werk en is op de kruising van de Magentakanaal- en de Nieuw Weergevondenweg, aangehouden door het Arrestatie Team.

‘Boeroe’ was in juli 2019 ook al aangehouden voor het bedreigen en beledigen van toenmalige president Bouterse.