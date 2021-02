Man ontwapend en met eigen geweer geschoten in bil

Een man is te Santigron door een andere man ontwapend van zijn jachtgeweer en daarmee geschoten in zijn bil.

Beide mannen kregen een woordenwisseling omdat het slachtoffer vermoedde dat de verdachte een inbraak in zijn woning had gepleegd. Het slachtoffer ging daarom met zijn jachtgeweer naar de verdachte, maar hij kon hem niet vinden.

De verdachte ging uiteindelijk zelf naar het slachtoffer en wist het jachtgeweer af te pakken waarmee hij op de man heeft geschoten. De politie kreeg de melding van het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek.

De wetsdienaren schakelde een ambulance in om het slachtoffer af te voeren voor medische behandeling. De politie wist de verdachte aan te houden. Na afstemming met het Openbaar Ministerie in Suriname is hij is verzekering gesteld.