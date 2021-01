VIDEO: Amsterdamse artiest Kans brengt track ‘Tranga Udu’ uit

De Amsterdamse artiest Kans is weer terug met nieuwe muziek. Hij heeft onlangs de track Tranga Udu uitgebracht en voor de bijbehorende videoclip ging hij naar z’n vaderland: Suriname.

“‘Tranga udu, tranga udu!’ is wat mijn ouders en andere familieleden altijd naar ons schreeuwden als we vielen, of onszelf op een andere manier bezeerden, en we niet huilden/geen kik gaven. De meest logische vertaling die ik zou kunnen geven is, dat ze aangeven dat je flink en bikkel bent. De letterlijke vertaling van ‘tranga udu’ is namelijk ‘hard hout’” zegt de artiest.

Hij noemt het een mooi synoniem voor hoe dit jaar voor de meerderheid van ons is verlopen. “Ondanks de tegenslagen die we dit jaar allemaal hebben meegemaakt (en nog steeds meemaken), ondanks hoe hard we met z’n allen zijn gevallen, geven we nog steeds geen kik en bikkelen we gewoon door. ‘A libi tranga, ma mi moro tranga’ (Het leven is hard, maar ik ben harder)” is de boodschap van zijn nummer dat hierboven te bekijken is.