Onderzoek toont het aan: vrouwen zijn veiligere rijders dan mannen

Vrouw achter het stuur, bloed aan de muur. Je hebt vast al wel eens van het gezegde gehoord. Toch is er nu een onderzoek uitgekomen waaruit blijkt dat dit helemaal niet het geval is. Sterker nog, het zou juist het tegenovergestelde moeten zijn: man achter het stuur, bloed aan de muur. Autoverzekering.nl voelde namelijk dit gezegde aan de tand en vroeg meer dan duizend Nederlanders met een rijbewijs naar hun rijgedrag. Uit dit onderzoek blijkt dus onder meer dat vrouwen veiliger rijden dan mannen, terwijl mannen ook echte heethoofden zijn in het verkeer. Bovendien geeft maar liefst 16 procent van de ondervraagden aan dat ze ooit met te veel drank op een auto hebben bestuurd. Wat de rest van de resultaten zijn van de enquête lees je hieronder.

Vrouwen zijn veiliger achter het stuur dan mannen

In 2019 vielen er 2,5 procent minder verkeersdoden dan in 2018 in Nederland, zo blijkt uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Een jaar daarvoor vielen er juist meer doden in het verkeer. Tussen 2017 en 2018 was namelijk sprake van een stijging van 65 verkeersdoden. Wat wel opvallend is, is dat er erg weinig vrouwen overlijden in het verkeer ten opzichte van het andere geslacht. In 2019 stierven bijvoorbeeld 196 vrouwen door een verkeersongeval, terwijl er maar liefst 465 mannen een ongeluk niet overleefden. Uit het onderzoek van de site waarop je de verzekering auto kunt regelen blijkt dan ook dat vrouwen over het algemeen voorzichtiger rijden dan mannen. Desondanks geeft ruim driekwart van de ondervraagden aan dat ze altijd voorzichtig rijden. Alsnog blijkt wel dat in zo goed als alle leeftijdsgroepen de vrouwen iets voorzichtiger zijn achter het stuur dan de mannen. Alleen bij de oudste groep, 60 jaar en ouder, zijn de mannen voorzichtiger.

Mannen maken vaker ruzie in het verkeer dan vrouwen

Op het internet zie je tegenwoordig natuurlijk veel video’s waarin automobilisten op de snelweg met elkaar op de vuist raken. Dit gaat meestal om bestuurders in bijvoorbeeld Rusland en de Verenigde Staten, maar ook in Nederland kunnen we er wel wat van. Ook wij maken wel eens ruzie met andere weggebruikers. Het onderzoek van autoverzekering.nl toont aan dat namelijk een kwart van de Nederlandse bestuurders ruziemaakt in het verkeer. Hierbij zijn natuurlijk de grootste veroorzakers mannen. Zij zijn namelijk maar liefst twee keer zo vaak betrokken bij ruzies in het verkeer dan vrouwen. 34,3 procent van de mannelijke ondervraagden gaf aan dat ze wel eens ruzie hebben gehad met een medebestuurder, terwijl dit percentage bij vrouwen op maar 15,9 procent lag. Ook blijkt dat ouderen zo goed als nooit ruzie zoeken in het verkeer, terwijl mannen in de groep 40-49 jaar juist het vaakst boos zijn op een andere bestuurder.

16 procent van de Nederlandse bestuurders heeft met een slok op achter het stuur gezeten

Als je met je vrienden een avondje uitgaat dan moet je vooraf natuurlijk afspreken wie de bob is. Hij of zij zou geen alcoholische dranken moet nuttigen tijdens het feest, maar juist bijvoorbeeld cola. Toch blijkt dat lang niet iedereen zich hier aan houdt. 16 procent van de ondervraagden geeft namelijk aan dat ze wel eens met een drankje op achter het stuur hebben gezeten. Hierbij wordt mee bedoeld dat ze wettelijk te veel alcohol in hun bloed hadden. Loop je in dit geval schade op? Dan zal je goedkope autoverzekering je waarschijnlijk weinig kunnen helpen. Overigens komen ook in dit geval de mannen weer slecht naar voren. Bijna een kwart van deze groep heeft namelijk wel eens met een slok op achter het stuur gezeten, terwijl dit bij vrouwen bijna 8 procent is.