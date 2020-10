VIDEO: Bromfiets vliegt in brand tijdens het rijden

Deze bromfiets is vanmorgen rond 10.45u helemaal afgebrand in de Coesewijnestraat, vlakbij de Rust en Werkweg. De bestuurder reed op z’n brom over de Coesewijnestraat, toen hij plotseling hitte opmerkte.

Hij sprong direct van zijn vervoersmiddel en zag dat de brom in brand stond. Zelf kon hij de brand niet blussen. Het Korps Brandweer Suriname was snel ter plaatse, maar kon alleen nablussingswerkzaamheden verrichten.

De brom is helemaal afgebrand en totaal vernielt zoals op de foto te zien is. De bestuurder bleef ongedeerd.

Het is nog niet bekend wat de oorzaak is geweest van de brand. Hieronder een filmpje na het blussen door de Surinaamse brandweer: