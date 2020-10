Een politieagent die ingedeeld is bij de Algemene Surveillance Dienst (ASD) is in het weekend aangehouden en in verzekering gesteld. Dit nadat hij geld eiste van een overtreder tijdens een verkeerscontrole in Paramaribo.

De wetsdienaar is na afstemming met het Openbaar Ministerie hangende het onderzoek in verzekering gesteld. De afdeling Onderzoek Personeelszaken in Suriname heeft de zaak in onderzoek.