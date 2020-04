‘Suriname nog niet klaar voor tweede repatriatievlucht uit Nederland’

Surinamers die in Nederland gestrand zijn vanwege de sluiting van het Surinaamse luchtruim vanwege de coronavirus pandemie, moeten nog heel veel geduld hebben. Dat blijkt uit woorden van Daniëlle Veira van het nationaal managementteam COVID-19. Volgens haar is de Surinaams regering nog niet klaar voor het uitvoeren van een tweede vlucht uit Nederland.

“Wij gaan pas na twee weken weer kunnen praten over een vlucht uit Europa” aldus Veira. Of het lukt om de mensen voor de verkiezingen op 25 mei in het land te krijgen kon zij niet zeggen, omdat dat weer afhangt van een aantal ontwikkelingen in de toekomst.

Ondertussen voelen gestrande Surinamers zich in de steek gelaten. Dat blijkt uit een uitgebreide brief die een groep gestuurd heeft naar president Bouterse, het managementteam COVID-19 en de pers. In het twintig pagina’s tellend document zijn tientallen verhalen opgetekend van mensen die buiten Suriname gestrand zijn en terug willen.

Suriname heeft 10 dagen geleden de eerste repatriatievlucht naar Zanderij uitgevoerd. Het ging om een groep van 248 mensen die in Nederland gestrand waren. Deze mensen zijn bij aankomst direct voor 14 dagen in quarantaine gegaan.

Vorige week vloog de SLM ook de eerste in Suriname gestrande passagiers terug naar Nederland: