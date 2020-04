Man doodgestoken in goudmijn na vechtpartij tussen groepen

In Suriname is een man woensdagochtend om het leven gekomen, na een steekpartij in een illegale goudmijn in het district Sipaliwini. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat dit gebeurde als gevolg van een vechtpartij tussen twee groepen.

Waar de vechtpartij over ging is niet duidelijk. Tijdens het vechten zou de dader een mes hebben getrokken en daarbij een van de mannen van de tegenpartij een aantal steken hebben toegebracht.

Het slachtoffer raakte zwaargewond en werd naar de polikliniek van Surgold te Tjing Kauna (Sabajo Hill) gebracht. Hij kwam kort daarna echter te overlijden. Zijn stoffelijk overschot is overgebracht naar de stad en in beslag genomen voor onderzoek.

De dader is na de steekpartij ter plekke aangehouden en overgedragen aan de Surinaamse politie.