Eerste repatriatievlucht uit Nederland in Suriname aangekomen

De eerste repatriatievlucht vanaf Schiphol, met in Nederland gestrande reizigers, is zojuist na ruim 9 uren vliegen om 17.12u in Suriname aangekomen. De mensen moeten 30 minuten wachten waarna ze er in groepjes van 15 uit mogen.

Op het vliegveld zijn tenten geplaatst waarin ze opgevangen worden. Ook staan er meer dan 10 bussen gereed om de mensen naar de quarantainevoorziening te brengen.

Na aankomst zal de volledige groep namelijk in overheidsquarantaine geplaatst worden voor 14 dagen. Royal Torarica, Eco resort en hotel Babylon zijn onder meer de locaties die gebruikt worden om deze repatrianten op te vangen.

Zeventigplussers, mensen met een medische aandoening en gezinnen met een baby krijgen de extra aandacht die nodig is. Gelet op deze criteria en de grootte van de gezinnen zal de verdeling van de overige kamers plaatsvinden met behulp van een lotsysteem.

De groep van 200 mensen vertrok vanmiddag vanaf Schiphol: