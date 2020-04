Eerste repatriatievlucht van Nederland naar Suriname

Dit zijn enkele passagiers die vanmorgen op Schiphol vanaf 07.45u konden inchecken voor de eerste repatriatievlucht van Amsterdam naar Paramaribo. De langverwachte terugreis wordt om 12.45u uitgevoerd door de SLM met een toestel van Air Belgium. Voordat de mensen instappen wordt er een extra COVID-19 screening uitgevoerd.

Als de meer dan 200 ingezetenen uit Nederland in Suriname landen worden zij minimaal 14 dagen in overheidsquarantaine geplaatst. Vanuit de instanties is niets aan het toeval overgelaten als het gaat om de opvang en de zorg van deze groep. Gisteren werd de laatste hand gelegd aan de verschillende locaties en is alles gereed gemaakt voor de opvang zegt de Surinaamse overheid.

Zeventig plussers, mensen met een medische aandoening en gezinnen met een baby krijgen de extra aandacht die nodig is. Gelet op deze criteria en de grootte van de gezinnen zal de verdeling van de overige kamers plaatsvinden met behulp van een lotsysteem.

Royal Torarica, Eco resort en hotel Babylon zijn onder meer de locaties die gebruikt worden om deze repatrianten op te vangen. Gisteren ging er een gerucht rond dat twee overheidspersonen niet in quarantaine zouden gaan, maar dat wordt ontkent door een van hen.

Morgen, dinsdag 21 april, keert het toestel terug naar Nederland en neemt daarbij in Suriname gestrande passagiers mee.