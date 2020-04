In Suriname gestrande SLM reizigers vliegen terug naar Nederland

Nadat gisteren de eerste groep in Nederland gestrande Surinamers door de SLM terug werden gevlogen naar Suriname, vliegt het door de SLM gehuurde toestel van Air Belgium (foto) zometeen een groep in Suriname gestrande Nederlandse reizigers met een SLM ticket terug naar Schiphol.

Het is de eerste repatriëringsvlucht van de SLM vanuit Suriname naar Nederland, sinds het Surinaamse luchtruim is gesloten en het gaat om passagiers die oorspronkelijk voor vertrek geboekt stonden op 28 en 29 maart. De meeste mensen zaten al langer dan 3 weken vast in Suriname.

De vlucht vertrekt om 17.30u lokale tijd vanaf Zanderij richting Schiphol.