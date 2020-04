Agent schiet klant neer na ruzie over niet betaalde djogo’s

De politie in Suriname is dinsdagmiddag zwaar uitgerukt na een melding van een schietpartij bij een Chinese winkel aan de Welgedacht A-weg. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat een politieagent een klant zou hebben neergeschoten, nadat die ruzie kreeg met de winkelier over niet betaalde djogo’s.

De klant was rond 16.00u samen met een andere man in de winkel om bier te kopen. Hij nam drie djogo’s uit de koelkast en liet eentje vallen. Vervolgens wilde hij met de andere twee flessen weglopen, maar werd door de winkelier daarop aangesproken. Er ontstond een schermutseling tussen de mannen en de winkelier en zijn vrouw.

Een politieagent in burger, die op dat moment toevallig langsreed, zag de commotie en besloot meteen in te grijpen. Om tot nog toe onbekende reden heeft de agent een schot gelost op een van de mannen, die geraakt werd in zijn linker bovenarm. Beide mannen werden vervolgens aangehouden.

Het gebied werd ruim afgezet en verschillende politie-eenheden kwamen ter plekke. Het slachtoffer werd met de ambulance vergezeld van een politieman naar de spoedeisende hulp gebracht. De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.