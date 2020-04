Een opmerkelijk tafereel vanmiddag in Nickerie. Bij het bekende NDP partijgebouw aan de Landingstraat wappert sinds vanmiddag de vlag van de VHP. Afgelopen dagen werd bekend dat het gebouw, dat eigendom is van Rashied Doekhie, te huur is.

Het is nog niet bekend of de VHP het gebouw heeft gehuurd. Maar het feit dat de vlag daar nu prominent wappert maakt veel tongen los. Later meer.