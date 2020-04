SLM brengt volgende week ook in Suriname gestrande reizigers terug naar Nederland

De Surinaamse Luchtvaartmaatschappij SLM, neemt volgende week ook een groep in Suriname gestrande Nederlandse reizigers, mee terug naar Nederland. Op maandag 20 april vliegt de SLM eerst in Nederland gestrande Surinamers terug naar huis met Air Belgium. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de gestrande Nederlandse reizigers in Suriname met een SLM ticket, een dag later terug kunnen vliegen naar Schiphol.

Waterkant sprak met een Hollandse vakantieganger, die donderdag eindelijk te horen kreeg dat hij terug kon naar Nederland. De man die een Surinaamse vrouw heeft, is in het bezit van SLM tickets en vanaf 8 maart op vakantie in Suriname. Een paar dagen later sloot Suriname haar luchtruim in reactie op de wereldwijde corona uitbraak.

“Wij zouden 28 maart terug vliegen naar Nederland, maar dat ging niet meer dus zitten we nu al bijna 20 dagen vast in Suriname. Er wordt in de media alleen maar geschreven over de Surinamers die in het buitenland vastzitten, maar je hoort of leest niets over de Nederlanders die hier in Suriname vast zitten” aldus de vakantieganger.

Het koppel, dat in een appartementencomplex in Paramaribo verblijft, wist niet waar ze aan toe was tot ze donderdag plotseling een bericht kregen van de SLM. Die voert op dinsdag 21 april om 17.30u een repatriëringsvlucht uit op de route Paramaribo – Amsterdam, met passagiers die oorspronkelijk voor vertrek geboekt stonden op 28 en 29 maart.

Het wordt de eerste repatriëringsvlucht van de SLM vanuit Suriname naar Nederland, sinds het luchtruim is gesloten. “De luchtvaartmaatschappij heeft bevestigd dat we mee kunnen en dat is fijn. Ook omdat we in Nederland ons werk hebben en de verlofdagen nu echt op zijn” zegt de man tegen de redactie.

Waterkant sprak ook een Surinaams-Nederlandse vrouw uit Amsterdam, die samen met haar zoon in Suriname is gestrand. “Ik zit voorlopig eigenlijk wel goed hier en ik ben liever hier in Suriname dan in Amsterdam, tijdens deze coronacrisis” zegt ze lachend.

De laatste repatriëringsvlucht met in Suriname gestrand Nederlandse reizigers, was er één van TUI die vertrok op zondag 5 april: