‘Eerste gestrande Surinamers in Nederland maandag 20 april terug’

De eerste repatriatievlucht om Surinaamse ingezetenen uit Nederland naar huis terug te halen, is in voorbereiding. Deze vlucht uit Amsterdam naar Suriname zal volgende week maandag 20 april moeten geschieden. Zo laat de directeur van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) luitenant-kolonel Danielle Veira weten in het actualiteitenprogramma ACTUA.

Er wordt eerst een groep van 200 passagiers naar huis gehaald. Overste Veira zegt dat er zich zo’n 900 (gestrande) Surinamers in verschillende werelddelen bevinden. “We zijn hard bezig hun terug te brengen.

Volgende week willen we de eerste groep ontvangen,” aldus de functionaris die aangeeft dat de detailinformatie nog zal worden gegeven. Men is bezig de laatste hand hieraan te leggen.