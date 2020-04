Een Braziliaan heeft vanmorgen een landgenoot doodgeschoten op een goudveld in Suriname. Waterkant.Net verneemt dat de schietpartij plaatsvond op een goudveld te Chilliepassie 1, gelegen op bijkans 2 uren varen vanuit Afobakka.

De verschillende Surinaamse autoriteiten zijn inmiddels in het gebied voor onderzoek. Nadere details over het geval is nog niet bekend. Later meer.