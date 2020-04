‘Zes maanden hechtenis voor overtreders quarantaine wet in Suriname’

Op 20 april arriveren 200 Surinaamse ingezetenen uit Nederland in Suriname, die in quarantaine ondergebracht zullen worden op verschillende locaties in Paramaribo. In de Surinaamse quarantaine wetgeving zijn sancties opgenomen, zoals een hechtenis van 6 maanden voor personen die willens en wetens de quarantaine wet overtreden.

Dit zegt luitenant-kolonel Danielle Veira, directeur Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) in gesprek met het Nationaal Informatie Instituut (NII). Alle locaties zijn gescreend en goedgekeurd door het Surinaamse ministerie van Volksgezondheid, laat de DNV-topvrouw weten.

De quarantaine is bedoeld om bij eventuele besmette gevallen erop toe te zien dat de situatie van de persoon niet verergerd en om in zijn algemeenheid verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

Omdat Suriname niet over voldoende accommodaties beschikt om alle 900 repatrianten uit Europa in een keer binnen te halen, zal na binnenkomst van de groep van tweehonderd een evaluatie worden gehouden.

Daarna zal besloten worden wanneer de rest van de ingezetenen binnengehaald zullen worden, aldus Veira.