Film WIREN breekt lans voor steden samenwerking Paramaribo – Rotterdam

Alle leden van het panel inclusief de echte Wiren Meghoe hebben, gisteravond na de voorpremière van de Surinaamse film WIREN in Pathé Schouwburgplein Rotterdam, gepleit voor een stedelijke en institutionele samenwerking tussen Rotterdam en Paramaribo. Doelstelling van deze band zou moeten zijn upgrade van de voorzieningen en kwaliteit van het dovenbeleid in Suriname. Anderzijds biedt Paramaribo de unieke gelegenheid voor stages en werkplekken voor studenten en proffesionals die op dit gebied aan de slag gaan.

De Surinaamse bioscoophit WIREN draait vanaf 12 december in de Nederlandse bioscopen. Gisteren was in diverse steden een speciale voorpremière in verband met de Onafhankelijkheidsdag van Suriname op 25 november (vandaag).

De Rotterdamse Wethouder Said Kasmi (Onderwijs, Cultuur, Toerisme) was net als de hele zaal onder de indruk van de film. Hij gaf aan dat de film hem heeft aangespoord om eens goed te onderzoeken hoe het doven en slechthorenden onderwijs is geregeld in Rotterdam. Roeloef Eleveld, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden beaamde direct met de woorden; In Rotterdam en in Nederland is het al heel goed geregeld. Maar dat komt ook omdat zijn vereniging al ruim 100 jaar bestaat. “We hebben wat tijd gehad om het een ander voorbereiden”.

Zichtbaar genietend heeft de Surinaamse student Wiren Meghoe, wiens verhaal als inspiratie diende voor de film, het als een echte ambassadeur voor de Surinaamse Doven voor elkaar gekregen dat hij naast een privé rondleiding op het Rotterdamse Stadhuis ook om de tafel mag gaan zitten met de Rotterdamse wethouder om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om invulling te geven aan de stedelijke samenwerking.

De Zaakgelastigde van de Ambassade van Suriname in Nederland, Oquemele Denz, complimenteerde de filmmaker Ivan Tai-Apin met deze bijzondere film. Hij benadrukte dat de regering volledig committed is om werk te maken van het beleid voor mensen met een beperking en dat deze film dient als aansporing daarvoor. Ter plekke is Wiren als guest of Honour uitgenodigd op de besloten receptie in het kader van de Surinaamse onafhankelijkheid.

Daarnaast heeft de Surinaamse zaakgelastigde spontaan aangeboden te willen faciliteren dat alle betrokken Nederlandese instituten en de werkgroep van de film WIREN bijeen komen om een integraal plan te bestuderen en samen te stellen om in gezamenlijkheid het het beleid en voorzieningen voor mensen met een beperking in Paramaribo (Suriname) aan te pakken. (Foto: Guillo Grant)