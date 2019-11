Srefidensi trialoog met Jagernath Lachmon, Henck Arron en Johan Adolf Pengel

Prem Radhakishun (Jagernath Lachmon), Ruurt de Maesschalck (Henck Arron) en Roy Ristie (Jopie Pengel) brengen monologen over 3 hoofrolspelers van de Surinaamse onafhankelijk op 25 november 1975. De heren hebben een ontmoeting in de hemel en nemen het publiek in deze voorsteling van de Suriname monologen reeks mee in hun mijmeringen.

Onder een boom in het hiernamaals drinken Henck Arron, Jopie Pengel en Jagernath Lachmon kijken ze op hun manier terug op 44 jaar onafhankelijkheid. In deze trialoog, die geschreven is door Sheila Sitalsing gaat het over spijt, trots, weemoed en the what if’s.

De muziek is van Harto Soemodihardjo (muzikale regie, gitaar), Walter Muringen (trompet), Jeannine la Rose, Gerda Havertong, Anna Makaloy en Stanlee Rabidin (zang). De regie is in handen van John Leerdam.

De Suriname Monologen vinden plaats in de Nieuwe Kerk in Amsterdam in het kader van de Grote Suriname Tentoonstelling.

Maandag 25 november 2019 (uitverkocht en 26 november 2019 (bijna uitverkocht). De deuren gaan om 19.00 open.

Programma

19.30 uur: start voorstelling (geen pauze)

20.30 uur: einde voorstelling, mogelijkheid om de tentoonstelling te bezoeken

22 uur: einde avond

Prijs & tickets

€ 19,50 (inclusief bezoek aan de tentoonstelling). Ticketverkoop uitsluitend via de webshop. Wanneer een monoloog (online) uitverkocht is, zijn er helaas geen tickets aan de deur verkrijgbaar.

De Suriname Monologen zijn mogelijk gemaakt door bijdragen van Stichting Vrienden van De Nieuwe Kerk, Amsterdams Fonds voor de Kunst, Lira Fonds, Fonds21, Gemeente Amsterdam en OZ Architects.