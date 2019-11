Speciale Srefidensi voorpremière van bioscoophit WIREN op zondag 24 november

Op 12 december brengt Dutch FilmWorks hét Surinaamse bioscoopsucces WIREN naar de Nederlandse bioscopen. Maar in het kader van de Onafhankelijkheidsviering van Suriname (Srefidensi) op 25 november, is de film op zondag 24 november speciaal in voorpremière te zien bij Pathé bioscopen in diverse steden en Kinepolis in Almere en Zoetermeer.

De jonge Wiren overwon de nodige tegenslagen om van het platteland in Paramaribo te geraken. Daar wacht een nog grotere uitdaging: opkomen voor zijn rechten als dove. Hij moet heel wat opofferen om zijn doel te bereiken.

Dit indrukwekkende verhaal is gebaseerd op waargebeurde feiten en voorstellingen waren recent tijdens het Nederlands Filmfestival volledig uitverkocht net als de voorstelling op het Da Bounce Urban Film Festival in Amsterdam.

Wees er snel bij en haal je kaarten vandaag nog bijvoorbeeld hier via Pathé.