Screening van Surinaamse speelfilm WIREN in Amerikaanse stad Washington DC

Op uitnodiging van de Inter-American Development Bank (IDB) zal de Surinaamse speelfilm WIREN op 2 december 2019 gescreend worden in de Amerikaanse stad Washington DC. Hiervoor zal er een kleine delegatie naar de VS afreizen. “Suriname gefeliciteerd met deze enorme mijlpaal!” aldus regisseur Ivan Tai-Apin hierover.

Tai-Apin is zondag 24 november ook aanwezig bij de speciale Srefidensi voorpremière van WIREN bij Pathé Schouwburgplein in Rotterdam. De film is op die dag te bij Pathé in diverse steden te zien, alsook bij Kinepolis in Zoetermeer en Almere.

WIREN gaat over het proces van gelijke behandeling, die een dove jonge man uit het platteland, nastreeft – op basis van het VN Verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap.

Niet alleen de boodschap van de film maakt de film bijzonder, maar ook het feit dat er na jaren een volledig in Suriname geproduceerde film, gespeeld door overwegend Surinaamse acteurs, van de hand van een Surinaamse regisseur, op het punt staat vertoond te worden in alle Pathé bioscopen in Nederland.