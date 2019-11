Bekende Surinamers ‘breken’ het internet met post over Srefidensi

Op 25 november 2019, de 44ste Onafhankelijkheidsdag van Suriname, hebben bekende Surinamers het internet ‘gebroken’ met een social media post over Srefidensi. Bekende Surinamers en personen van Surinaamse afkomst hebben vandaag een post op social media geplaatst met een foto van twee boeken en zichzelf.

Ernesto Hoost, Sergio IJssel, Jeffrey Spalburg, Howard Komproe, Nisha Madaran, Clifton Braam, Ranomi Kromowidjojo en nog veel meer namen hebben een bericht gepost over de boeken Suriname Beken(d)t: “Vandaag is Suriname jarig, maar ook Suriname Beken(d)t.” Suriname Beken(d)t zijn een tweetal boeken met onthullende portretten en verhalen van 75 + 75 Surinaamse sterren.

Vier jaar geleden, rond de 40e verjaardag van de republiek Suriname, werd het eerste boek uitgebracht door Raúl Neijhorst. Twee jaar later kwam deel twee uit. Bij de post zie je een foto met de boeken en de pagina van de Sulebrity zichtbaar. Neijhorst geeft aan dat hij blij is met deze movement.

“We zijn allemaal Surinamers en als Srananman moeten we niet alleen trots zijn op Suriname, maar ook op de Surinamers die het voortbrengt. We moeten ze koesteren nu ze nog in leven zijn en niet wanneer ze er niet meer zijn opeens gaan zeggen hoe geweldig ze waren”. Op de vraag of er nog een deel 3 komt, zegt hij: “ deel 1 is bijna uitverkocht en deel 2 gaat ook lekker. Deel 3 zal vast en zeker komen, maar ik wil ook nog andere toffe projecten doen. “