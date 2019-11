PRO: Wil Suriname terugnemen in naam van Recht en Ontwikkeling

[INGEZONDEN] – Suriname werd met tal van onzekerheden en veel rumoer tot bestaan geroepen. Maar Suriname was toen en IS nog steeds een land vol mogelijkheden en potenties. Op dit moment in ons bestaan, worden wij geteisterd door problemen die veroorzaakt zijn door mensen die hadden beloofd om Suriname te beschermen en te brengen naar nieuwe hoogtes. Helaas, hebben zij Suriname weggetrokken van haar pad naar succes.

Maar treur niet landgenoten. Zoals onze voorouders hebben voorgedaan zullen wij weer moeten strijden om onze moeilijk verkregen vrijheden terug te winnen. Wij zijn de nazaten van moedige strijders zoals de Inheemsen, Marrons en Contractarbeiders, die hun levens hebben opgeofferd zodat wij in een vrij Suriname kunnen leven. Wij zullen hun offer niet voor niets laten zijn.

PRO staat stil bij de 44ste onafhankelijkheidsdag en bevestigt opnieuw waarvoor zij in het leven is geroepen. Om samen met alle dja dja Sranan mangs en uma’s de strijd aan te gaan. Om zodoende Suriname terug te nemen in naam van RECHTen ONTWIKKELING. Rechten die elke surinamer moet beschermen en leiden. Ontwikkeling dat ervoor moet zorgen dat wij een beter land achterlaten voor onze kinderen die op hun beurt de wereld zullen bewijzen dat Suriname een waardig lid is van de genootschap van NATIES.

Sranan brada nanga sisa. A teng ey kon moro krosbey pe wi ow tek baka mama sranan. Tap a Srefidensi dey disi oe tek ati en bribi dati wi alla sa bondru kon na wan hesi hesi so oe kang bari tra yari….

Ai Mi Sranan… JOE KONG FRI!