Speciale voorpremière van WIREN in Pathé Schouwburgplein Rotterdam

Vandaag, zondag 24 november 2019, vindt er in verband met Srefidensi een voorpremière van de Surinaamse bioscoophit WIREN plaats in diverse Pathé bioscopen in 13 Nederlandse steden en Kinepolis bioscopen in Zoetermeer en Almere. Na premières bij het Nederlands Filmfestival en DBUFF, krijgt Rotterdam vandaag om 16.00u ’s middags een speciale première in Pathé Schouwburgplein met diverse gasten en een Q&A na de voorstelling.

In Pathé Schouwburgplein Rotterdam zijn onder andere de Rotterdamse wethouder onderwijs, cultuur en toerisme Said Kasmi en de zaakgelastigde van de Republiek Suriname in Nederland, Oquemele Denz te gast. Ook aanwezig is de heer Roelof Eleveld, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden en secretaris van het college van bestuur van Hogeschool Inholland.

Daarnaast zijn regisseur Ivan Tai-Apin, acteur Anthony Frazier en Wiren Meghoe, die als inspiratie diende voor de film, aanwezig. Het geheel wordt aaneen gesproken door Sergio Belfor. Tai-Apin zegt tegenover Waterkant blij te zijn met deze speciale voorpremière in Rotterdam, de stad waar het voor hem allemaal begon op entertainment gebied.

De regisseur zegt verder blij te zijn met deze mijlpaal. “Voor het eerst is een film die volledig in Suriname is ontstaan en gemaakt, in alle Nederlandse bioscopen tegelijk te zien en dat is heel uniek voor Suriname. Suriname gefeliciteerd met 44 jaar onafhankelijkheid, maar ook gefeliciteerd met deze nieuwe stap in de entertainment geschiedenis van Suriname!” aldus Tai-Apin.

Er zijn nog maar een paar plekken

Deze week werd bekend dat Wiren volgende maand ook bij de IDB in de Verenigde Staten wordt vertoond: