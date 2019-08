Kwaku Festival in Ghana wil Afrikaanse diaspora de weg terug naar huis tonen

Het Kwaku Festival Ghana moet in drie jaar een brug slaan tussen Suriname, het Caribisch gebied en Ghana. Dit is het voornemen van Gilo Koswal, initiatiefnemer van het creatieve evenement dat in oktober voor het eerst wordt gehouden in Efua Sutherland Children’s Park in Accra, de hoofdstad van Ghana.

Met het festival speelt de Nana Mbroh Foundation in op de aankondiging van Ghana’s president Nana Akufo-Addo dat 2019 “The Year of Return” is. Akufo-Addo kondigde een serie van activiteiten aan die mensen van Afrikaanse afkomst overal ter wereld moeten aanmoedigen om de “reis naar hun thuis te maken.” Kwaku Festival Ghana is door de Ghanese autoriteiten geaccrediteerd als één van deze activiteiten.



“Eigenlijk bestaat het idee voor het Kwaku Festival Ghana al lang. In 2013 al had ik het aangekondigd, maar nu, met de oproep van de huidige president, hebben we gezien dat heel veel Surinamers en Antillianen wel geïnteresseerd zijn om naar het continent van onze oorsprong te gaan, maar ze nemen de stap niet,” vertelt Koswal. Het festival moet hen ertoe aansporen.

Het idee voor het festival heeft veel weg van het vermaarde Kwaku Summer Festival dat Amsterdam Zuidoost ieder jaar vier weekenden lang in haar ban houdt. “Het festival staat voor het ontdekken van onze culturele overeenkomsten. Het is de eerste keer dat we het doen, dus vooralsnog gaan we met Surinaamse en Antilliaanse muziek en culturele groepen naar Ghana om daar Afrika kennis te laten maken met onze culturen en daardoor een uitwisseling op gang te krijgen,” zegt Koswal. “Een ruime vertegenwoordiging van het Traditioneel Gezag van Suriname zal ook mee afreizen en de gekoesterde gebruiken, normen en waarde van het binnenland samen met de diverse Ghanese stammen herbeleven.”

Het geheel duurt drie weekenden, tijdens welke er culturele en muzikale uitwisseling zal zijn, en daarnaast ook toeristische attracties en spirituele onderdelen. Koswal vertelt dat er drie pakketten zijn voor mensen die mee willen. “Er is een spirituele/historische toer, gefocust op het ervaren en het verwerken van de terugkeer. Zij gaan vier dagen in de buurt van de forten en overige historische plekken verblijven om daar op culturele en spirituele te eren. Dat kan een hele diepe ervaring zijn en daarvoor komt ook de nodige geestelijke en spirituele begeleiding mee in de persoon van psychiater dr. Glenn Helberg.

“Daarnaast is er een toeristisch pakket, voor mensen die de historische plekken wat “lichter” willen bezoeken. Aan dat pakket is er geen spirituele diepgang gekoppeld, alleen het bezichtigen en bezien van historische en toeristische locaties en tot slot is er voor de mensen die hun eigen ding willen doen een backpackers pakket. Die gaan mee en zoeken het verder zelf uit. Zij plannen hun doordeweekse dagen naar eigen keuze.”

Mensen die meewillen kunnen zich aanmelden via de website, www.kwakufestivalghana.nl, die vanaf maandag 29 juli live gaat. De organisatoren mikken op mensen uit de Surinaamse gemeenschap in Nederland, maar ook op mensen uit Suriname en de Antillen.

“We gaan deze week los met de promotie. Ook in Ghana begint de reclame te lopen,” vertelt Koswal. “We zijn nog op zoek naar sponsoren, maar we merken wel dat de animo groot is. Het festival gaat komen. Voor veel mensen heeft dit een dieperliggende gedachte. Naar Ghana gaan is thuiskomen.”

Koswal benadrukt dat het Kwaku Festival Ghana naast al het voornoemde veel verder gaat dan alleen Ghana bezoeken en er thuiskomen. Hij ziet veel mogelijkheden voor allerlei samenwerking met het Afrikaanse land, die nu niet benut worden. “Ghana is de toekomst voor mensen van Afrikaanse afkomst en met Kwaku Festival Ghana nemen we nu al een voorsprong op die toekomst,” redeneert hij.

“Het festival is niet anders dan een platform om te laten zien wat mogelijk is. Op allerlei gebieden, kunst, muziek, maar ook op economisch gebied. Er zijn veel handelsmogelijkheden. Waarom leveren Surinaamse bedrijven geen water in West-Afrika bijvoorbeeld? Waarom worden de eindproducten van cassave die worden geproduceerd niet verhandeld in Ghana. West-Afrika is daar een geschikte markt voor. Maar ook op muzikaal gebied. Waarom hebben de Surinaamse bands deze markt niet veroverd? Hij is zoveel keer groter dan Nederland en België samen, maar we laten het links liggen.”

Koswal: “Ik geef het drie jaar en dan gaat het Kwaku Festival Ghana niet meer weg. Dan is dit een groots festival dat door iedere Caribische persoon van Afrikaanse afkomst moet hebben bezocht. Het zal een goed platform worden voor business. Het zal de Caribische en Surinaamse artiesten West Afrika helpen ontdekken. Ik geef ons drie jaar om dit te bereiken en mensen te laten doordringen dat West Afrika een markt met allerlei mogelijkheden is.”