Mobiel betalen in Suriname is een feit

‘Je portemonnee in je telefoon!’ Onder dit motto zijn, de mobiele betalingsapplicaties vanUni5Pay⁺gelanceerd. Hiermee is de e-wallet (de e-portemonnee) in Suriname een feit. Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën en Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons hebben zondag de symbolische eerste handeling verricht, door bij een marktstand snacks af te rekenen met deUni5Pay⁺betaalapp.

De launch vond plaats op de Saoenah Zondagse Markt in Paramaribo-Noord.Bij meerdere stands was het mogelijk om hiermee af te rekenen. Deze marktstands maken vanaf nu gebruik van de Uni5Pay⁺Merchant App om betalingen te accepteren. Op deze wijze hebben kleine ondernemingen nu ook de mogelijkheid om digitaal betalingen te accepteren op hun mobiele telefoon.

Marktbezoekers konden de betaalapp downloaden bij de stand van Uni5Pay⁺, waar er wifi beschikbaar was. Medewerkers gaven uitleg en assisteerden bij het installeren van de app, de registratie en het opwaarderen. Eenmaal ingelogd, gaat het betalen heel eenvoudig. Met je smartphone wordt een tweedimensionale QR-code (quick response) gescand. De verkoper kan meteen zien dat het bedrag in zijn Merchant App terecht is gekomen.

De Uni5Pay⁺betaalapp en de Uni5Pay⁺Merchant App zijn beide producten van de NV Unified Payment Platform Suriname (UPPS). De UPPS is een samenwerking van de Southern Commercial Bank, de Surinaamse Post Spaarbank en Telesur. Overal waar er mobiel internetbereik is, kunnen de apps worden gebruikt. Betalingen zijn mogelijk van particulier tot zakelijk en van particulier tot particulier. Ondernemers kunnen zich laten registeren als ‘merchant’ en gebruiken de Uni5Pay⁺Merchant App.

Laagdrempelig

Er is bewust gekozen voor de Saoenah Zondagse Markt om zo de laagdrempeligheid en eenvoud van de betaalapps te demonstreren. “Ik ben opgelucht en heel tevreden over hoe zaken hier zijn verlopen”, zegt Regillio Wirht, directeur van UPPS. “Het is een geweldige stap die wij hiermee maken in Suriname. Ook personen die geen bankrekening hebben kunnen onze app gratis downloaden en direct gebruik ervan maken.”

Met Uni5Pay⁺wil UPPS voor elke Surinamer financiële inclusiviteit bewerkstelligen en online betalen mogelijk maken. Vooral voor kleine ondernemers en eenmanszaakjes die geen zakelijke rekening kunnen openen bij een reguliere bank, is Uni5Pay⁺een welkome oplossing. Wirht: “Het heeft onder meer als voordeel dat je niet te veel cash bij je hoeft te hebben, dus een verhoogd veiligheidsaspect.”

Bij standhouder Dennis Tahar was het mogelijk om met de e-wallet te betalen. “Ik vind het geweldig”, zegt hij enthousiast. “Want we leven in een digitale wereld en tegenwoordig kan je overal gebruik maken van je smartphone. Het is heel handig voor zowel de standhouders als onze klanten, want we hebben altijd problemen met klein geld. Hiermee is nu dat probleem opgelost.”

Verminderen cashbetalingen

Ook minister Hoefdraad van Financiën is zeer verheugd. “Het is een unicum voor Suriname en voor de regio”, zegt hij. “Hiermee is de eerste stap gezet naar het verminderen van cashtransacties. Het ziet er heel veilig uit, solide en werkt erg snel.”

UPPS zal nu een (sociale) media campagne lanceren over de betaalapps van Uni5Pay⁺. “We gaan het netwerk van acceptatie uitbreiden zodat mensen overal terecht kunnen”, zegt directeur Wirht. “Onze betaalapp brengt vele voordelen met zich mee. Je telefoon heb je altijd bij je, dus is het een gemak als je ook daarmee betalingen kan verrichten. In andere delen van de wereld is het al gangbaar. Ik heb er alle geloof in dat het ook in Suriname succesvol zal zijn.”

De e-wallet kan wordenopgewaardeerd bij alle Telesur-outlets en bij de Southern Commercial Bank aan de Tourtonnelaan. Afhankelijk van het niveau van registratie kan er in SRD en USD worden opgewaardeerd.UPPS maakt gebruik van de technologie van UnionPay International, de Chinese tegenhanger van Visa, Mastercard en American Express. UnionPay wordt wereldwijd al in 175 landen als creditcard geaccepteerd en door steeds meer internationale webwinkels omarmd.