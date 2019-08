palmentuin wordt opgeknapt

Het Ministerie van Openbare Werken Transport & Communicatie (OWT&C) werkt samen met andere ministeries aan het verfraaien van de palmentuin in Suriname. Dat zegt Anwar Moenne, onderdirecteur Technische Diensten van het Directoraat Openbaar Groen tevens de voorzitter van de taskforce, die door minister Vijay Chotkan is ge√Įnstalleerd voor verschillende werkzaamheden, aan het Nationaal Informatie Instituut.

Gelet op de taskforce is deze volgens Moenne enorm belangrijk als het om verschillende spoed optredens gaat. Daarom is volgens hem ook een beroep op de taskforce gedaan om de Palmentuin te verfraaien. Vanuit OWT&C zijn onder andere de afdelingen van Openbaar Groen en afdeling Wegen ingezet.

Het ligt in de bedoeling dat het werk die ruim 2 weken gaande is, voor 9 augustus wordt afgerond. Dit omdat er op die dag een grote viering van de Inheemsen dag op de plek zal plaatsvinden. Behalve het werk in de Palmentuin is het ministerie ook bezig met afrondingswerk van de Waka Pasi naast de Palmentuin. Dit is een project dat in opdracht van het kabinet van de First lady, Ingrid Bouterse Waldring wordt uitgevoerd.