Ook vanavond is oma Francina (88) bij haar kleinzoon Georginio Wijnaldum

De Surinaams-Nederlandse voetballer Georginio Wijnaldum, die vanavond voor miljoenen kijkers de Champions League-finale in Madrid met zijn club Liverpool speelt, is wie hij is dankzij zijn 88-jaar oude Surinaamse oma Francina. Dat schrijft het Algemeen Dagblad vandaag in een speciaal artikel over de band die ‘Gini’ heeft met zijn grootmoeder.

Zij nam hem op zijn vijfde in huis en werd zijn officiële voogd. Volgens de krant bereidde zij hem voor op een grootse carrière. En dat deed de in Suriname geboren oma Francina op de Surinaamse manier waarbij onder andere goed eten, goede hygiëne en beleefdheid de boventoon voerde.

Een tijdje terug had oma Francina al aangegeven dat ze vanavond niet in het stadion in Madrid kon zijn, omdat zulke reisjes haar op haar leeftijd best zwaar vallen. Maar omdat ze alle hoogtepunten in de carrière van haar kleinzoon heeft meegemaakt, drukte Georginio haar op het hart om toch mee te gaan naar Madrid.

Uiteindelijk is ze gezwicht voor Gini’s smeekbede en is ze er vanavond bij op de vip-tribune van het nieuwe Atlético-stadion! Lees het volledig artikel hier bij het Algemeen Dagblad. (Foto (c) PSV Media)