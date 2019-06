Mannen die vermeende dief tot bloedens toe mishandelden vast

Twee mannen die vorig weekend een andere man tot bloedens toe mishandelde, omdat zij het vermoeden had dat ze met een dief te maken hadden, zijn door de politie in Suriname in verzekering gesteld. Dat heeft de Surinaamse politie vandaag bekend gemaakt.

De twee vrienden van 59 en 34 jaar zagen het slachtoffer voor het huis staan met een zak in zijn bezit. Zij vonden hem verdacht doen en gingen naar hem toe om in de zak te kijken. Daarin bevond zich een ‘cutter’ en ruim zes meter zogenaamde stroomkabel. Daar ze het vermoeden hadden dat de kabel van misdrijf afkomstig kon zijn, hielden ze de man aan en schakeleden de politie van het ressort Centrum in.

Toen politieambtenaren op de opgegeven locatie arriveerden troffen zij de vermeende dief onder het bloed op de grond aan. Daarnaar gevraagd verklaarde hij dat hij door de twee mannen was mishandeld. De mannen ontkenden maar zijn hangende het onderzoek aangehouden en in verzekering gesteld op verdenking van onder andere mishandeling en openlijke geweldpleging.

Het slachtoffer werd overigens ook in verzekering gesteld voor onder andere diefstal of heling, aangezien hij niet wil of kan verklaren hoe hij aan de kabel gekomen is.