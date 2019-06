Busje uit trens getakeld na aanrijding met personenauto

Met veel moeite werd dit busje gisteren uit een trens getakeld in Suriname. Het voertuig kwam daar terecht na een aanrijding met een personenauto. Het verkeersongeval gebeurde vrijdagochtend op de kruising van de Vioolstraat en de Kalicharanweg.

Het was een relatief zware aanrijding maar wonder boven wonder raakte gelukkig niemand gewond. Beide voertuigen hadden wel behoorlijke materiële schade. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren en wie fout was is nog niet bekend. Er is nog geen officieel bericht van de Surinaamse politie.

Hier een andere foto die geplaatst werd op Facebook:

Foto (c) Ray/Facebook