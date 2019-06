VHP reageert op spraakmakende foto Santokhi met verdachte

“De VHP distantieert zich van alle handelingen die het daglicht schuwen”. Hiermee reageert de politieke partij op foto’s die op social media de ronde doen waarbij voorzitter Chandrikapersad Santokhi te zien is met een roofverdachte die is aangehouden door de politie.

“Wij zijn van een mening dat de regering en leiding van het land in deze het slechte voorbeeld geven, gelet op de vele corrupte- en criminele zaken die dagelijks naar buiten komen”, meldt de partij in een persbericht.

Over het voorval merkt de VHP twee punten op:

1. Voor zover bekend is de persoon op de foto geen lid van de VHP. 2. De voorzitter is door de publieke aard van zijn functie tijdens bijeenkomsten wel vaker gefotografeerd in een setting waar ook personen zijn, die door justitie gezocht worden. Sommigen staan zelfs op de internationale opsporingslijst.



“De partij zal zich blijven inzetten voor een beter Suriname. Een Suriname waarbij ook deze burger betere keuzen kan maken. Want bij slecht bestuur, dat slechte sociaal economische situaties creëert zullen meer burgers het slechte pad kiezen. U was beloofd dat u zonder dievenijzer kon slapen. In de realiteit worden sommige zwakkere burgers door de ontstane financiële ellende gedreven tot criminaliteit. Schandelijk genoeg is recent zelfs een jonge Surinaamse dochter ten prooi gevallen aan verkrachting. Dit kan zo niet verder,” aldus de VHP.