Kenny B komt in oktober met najaarstour

Zijn voorjaarstour, die vorige maand met een concert in Utrecht eindigde, was een succes te noemen. Nu heeft de in Suriname geboren zanger Kenny B een nieuwe clubtour en wel een najaarstour. Deze vindt plaats van oktober tot en met december 2019, waarbij de popzanger tien Nederlandse podia aandoet.

“Lieve vrienden, goed nieuws! In het najaar duik ik opnieuw de clubs in met de Kenny B Najaarstour 2019. Daar brengen we muziek van de nieuwe plaat, oude highlights en vooral feest”, meldt de zanger op Twitter. “Een avond voor mensen die even willen ontspannen en zich thuis willen voelen. Geen strak georkestreerde show, maar gewoon, lekker viben met Kenny”, vult hij aan.

Kenny B, die officieel Kenneth Bron heet en in Tilburg woont, scoorde in 2015 met Parijs een grote hit in Nederland. Het nummer is inmiddels meer dan 31 miljoen keer gestreamd en bijna 34 miljoen keer bekeken op YouTube.

Met ‘Parijs’ wist Kenny B als eerste Surinaams-Nederlandse artiest 1 miljoen Spotify-streams in een week te scoren. Zijn nieuw album ‘Hoe Dan Ook’, kwam in januari 2019 uit .