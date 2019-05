Bromfietser gewond afgevoerd na aanrijding met auto in Suriname

Een bromfietser is vanmiddag gewond geraakt na een aanrijding in Suriname. De man kwam op de kruising van de Pandiet Paltan Tewariweg en de Botromankiweg in botsing met een personenauto. Volgens de eerst berichten zou de bromfietser geen voorrang hebben verleend aan de automobilist, die over de Pandiet Paltan Tewariweg.

Het gevolg was een aanrijding tussen de twee. Het ongeval gebeurde omstreeks 12.30u. De bromfietser werd met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis afgevoerd door de ambulance van het Academisch Ziekenhuis in Paramaribo.

De Surinaamse politie heeft nog geen officieel bericht naar buiten gebracht, dus later meer.