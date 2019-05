Zuster Sherida Boldewijn is ‘Nurse of the Year’ in Suriname

Zuster Sherida Boldewijn is afgelopen week bekroond tot Nurse of the Year 2019 – 2020. Zij is uit een groep van acht genomineerden gekozen als winnares. Boldewijn, op de foto zittend (de derde van rechts), is werkzaam bij de Regionale Gezondheidsdienst en wel in het gezondheidscentrum te Geyersvlijt.

De bekendmaking van het resultaat en de bekroning hebben op 9 mei 2019 jl. plaatsgevonden in de multifunctionele ruimte van het ’s Lands Hospitaal in Paramaribo. De activiteit is georganiseerd door de Vereniging van Verpleegkundigen in Suriname (VVS).

De bekroning stond geheel in het kader van de Internationale Dag der Verpleging, waarbij verschillende instellingen stilstaan bij rol van verpleegkundigen binnen de gezondheidszorg. Waardering en erkenning voor degene die hun beroep met tact uitoefenen staat op deze dag centraal.