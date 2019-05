Dagblad Suriname: ‘Regering Bouterse heeft al 47 ministers versleten’

Op de cover van de Surinaamse krant Dagblad Suriname vandaag de 47 ministers die de regering Bouterse reeds heeft versleten. ‘Ministers de laan uitsturen is een handelsmerk van president Desi Bouterse geworden’ aldus de krant. Het gaat in totaal om 47 ministers die zijn vervangen.

Bouterse heeft vanaf de start van zijn eerste regeertermijn op 12 augustus 2010 en de verlenging van een tweede termijn in 2015 in totaal 61 personen tot bewindslieden benoemd. Daarvan zijn 47 vervangen volgens de krant. 45 ex-ministers genieten rijkelijk van de privileges waarop zij wettelijk aanspraak maken.

Een deel is ook nog benoemd tot raadsadviseur van de president. Slechts 2 ex-ministers maken geen aanspraak op deze privileges, aldus de krant. De cover staat online. Het volledige artikel is in de krant van vandaag te lezen: