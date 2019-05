Geen verdachten vast in drive-by shooting zaak Suriname

In tegenstelling tot wat andere media beweren zit er niemand vast in de drive-by shooting zaak, waarbij zondag de 49-jarig Nederlander Dennis Groenveld en de 18-jarige Surinaamse Cadisha Prika werden doodgeschoten. Na de schietpartij in Suriname werden twee personen opgebracht voor verhoor, maar die zijn gisterochtend reeds heengezonden. Dat melden bronnen bij de politie vandaag aan Waterkant.

Ondertussen heeft de advocaat van Groenveld in een reactie tegen de Nederlandse krant NRC gezegd dat de aanleiding voor zijn dood onduidelijk is. “Hij verbleef na het uitzitten van zijn celstraf sinds 2014 heel vaak in Suriname”, aldus de Nederlandse advocaat Sanne Schuurman tegen de krant. Berichten dat zijn dood te maken heeft met de criminele vete binnen de MocroMaffia kan ze niet plaatsen.

Ook vrienden en nabestaanden van de Surinaamse Nederlander, die net voor zijn dood dit filmpje online plaatste, tasten volgens het NRC in het duister over de aanleiding voor zijn gewelddadige dood.