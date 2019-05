Surinaamse Nederlander Dennis G. dood bij mogelijke liquidatie in Suriname

De man die zondagavond werd doodgeschoten in Suriname is de 49-jarige Surinaamse Nederlander Dennis G. De vrouw die met hem was en ook dodelijk werd geraakt is de 18-jarige Surinaamse Cadisha P. De moord op de twee vond plaats bij het tankstation SOL Torarica, beter bekend als ‘On the Run’.

De moord heeft alle kenmerken van een professionele liquidatie. De twee werden gericht van dichtbij neergeschoten, waarna de dader vluchtte. De vluchtauto werd brandend en zonder kentekenplaten terug gevonden te morgenstond (foto). Even ging het gerucht dat er in de kofferbak van de brandende auto nog een persoon zou zitten, maar dat blijkt niet te kloppen.

Wat de aanleiding is voor deze mogelijke liquidatie is nog niet bekend. De politie in Suriname heeft nog geen officiële informatie naar buiten gebracht. Het is overigens niet de eerste keer dat bij het tankstation waar dit gebeurde, een schietincident heeft plaatsgevonden.