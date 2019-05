‘Vliegverkeer in Suriname absoluut niet in gevaar’

‘Het vliegverkeer in Suriname is absoluut niet in gevaar’. Die uitspraak komt van het hoofd van de Surinaamse Luchtvaartdienst, Faizel Baarn, vandaag in een gesprek met Waterkant. Onze redactie had contact met de luchtvaartdienst naar aanleiding van de ontstane commotie rondom de radar op Zanderij. Baarn geeft toe dat de radar vanwege kapotte componenten en slijtage inderdaad aan verbetering toe is, maar zegt ook dat dat voor het vliegverkeer absoluut geen gevaar vormt.

“Denkt u nou echt dat gerenommeerde bedrijven als de KLM of COPA Airlines op Suriname zouden vliegen als er sprake zou zijn van enig gevaar? Deze maatschappijen hanteren hoge standaarden als het gaat om veilig vliegverkeer en daar zijn wij juist blij om. En het vliegverkeer neemt alleen maar toe; de KLM gaat binnenkort van 4 naar 5 vluchten per week” aldus Baarn tegen Waterkant.

De luchtvaartdienst is in de afrondende fase om middels het radarproject de service op de luchthaven te verbeteren. Dit betekent, dat het radarsysteem binnen korte termijn gerepareerd zal zijn en het personeel getraind zal worden om de radar control services zelf aan te bieden. Een unicum is dat Suriname dan haar eigen radar controllers, maar ook radar instructeurs krijgt en onderhoudspersoneel welk zelf het klein onderhoud kan plegen.

Voorts is de radar bij een bedrijf in Canada aangeschaft en is deze wederom gecontracteerd om de componenten op de radar te vervangen. De training worden ook verzorgd door het bedrijf uit Canada en zij nemen een veilig vliegverkeer heel serieus, aldus het hoofd van de Surinaamse Luchtvaartdienst.