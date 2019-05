De in Suriname doodgeschoten Dennis (Danny) Groenveld maakte gisteravond nog een filmpje bij On the Run net voor hij doodgeschoten werd. In het filmpje, dat in selfie modus is opgenomen, verteld hij dat hij Smirnoff en Borgoe aan het drinken is en behoorlijk aangeschoten is. Hij wist toen niet wat hem zou overkomen.



Groenveld (49) en de 18-jarige Cadisha Prika werden zondagavond 5 mei op het terrein van een pompstation, gevestigd tussen de Wilhelminastraat en de Anton Dragtenweg, doodgeschoten.