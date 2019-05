Twee personen doodgeschoten bij drive-by shooting in Suriname

Zojuist zijn bij een zogenoemde drive-by shooting twee personen doodgeschoten. Dit zou gebeurt zijn bij pompstation On The Run. Wat precies de aanleiding is, is nog niet duidelijk. Er is nog geen officiƫle informatie dus later meer. Er schijnt ook een voertuig in brand gestoken te zijn in een zijstraat van de Anton Dragtenweg. Het is niet duidelijk of deze twee incidenten met elkaar te maken hebben.

Het zou gaan om een man en vrouw die naast naast hun pick-up stonden te chillen toen ineens een voertuig kwam aangereden en een manspersoon het vuur op hen opende. Op de foto is te zien dat de vrouw dood naast het voertuig ligt en de man in de laadbak van het voertuig ligt.

De dader zou daarna weggereden zijn en het voertuig waarin hij zichzelf verplaatste in de omgeving morgenstond in brand hebben gestoken. Bekijk een filmpje van de in brand gestoken auto hier: