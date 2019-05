Busje met baby over de kop na aanrijding, veroorzaker doorgereden

Afgelopen zaterdagavond ging dit busje over de kop bij een aanrijding in Suriname. Het ongeval vond plaats tussen twee auto’s op de kruising van de A.L. Waaldijk Straat en de Gemenelandsweg in Paramaribo. Volgens een ooggetuige ter plekke zat er een baby in het busje. Deze raakte gewond en werd per ambulance naar de Spoed Eisende Hulp vervoerd.

De veroorzaker zou na het ongeval zijn doorgereden. Het is nog niet duidelijk of deze zich reeds gemeld heeft bij het Korps Politie Suriname. De politie was zaterdag nog bezig met het onderzoek en probeert via ooggetuige en mogelijk camerabeelden te achterhalen wat er zich precies heeft afgespeeld.

Er is nog geen officiƫle informatie beschikbaar over dit ongeval dus later meer.